SRE y SSP Indican que No Cuentan con Reporte Sobre Supuesto Atentado Contra Embajadora de Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron en una breve tarjeta informativa que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México.

La Cancillería reitera su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Por su parte, la SSPC reafirma su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten

Esta aclaración en conjunto por parte de la Cancillería mexicana y la SSPC se da luego de que este viernes 7 de noviembre de 2025, un funcionario del Gobierno de Estados Unidos, dijo que Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México a finales del año pasado.

El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, de acuerdo con el medio estadounidense Axios

La nota firmada por el periodista Barak Ravid, indica: