Los senadores estadounidenses han regresado al Capitolio para una sesión extraordinaria de domingo, hoy 9 de noviembre de 2025, en donde buscan poner fin al cierre de Gobierno en Estados Unido, al cumplirse 40 días.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró a la prensa lo siguiente:

Planeamos votar hoy" sobre una medida de financiamiento como parte de un plan para terminar con el cierre

Los miembros del Comité de Asignaciones del Senado publicaron el texto de un paquete de tres proyectos de ley de financiamiento a largo plazo este domingo, que forman parte de un plan para superar el estancamiento.

Thune está impulsando una estrategia que implicaría votar a favor de la resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes y enmendarla para incluir el paquete de asignaciones, conocido como "minibus", además de una extensión más larga del financiamiento gubernamental.

¿Plan tendrá el apoyo suficiente de los demócratas para avanzar?

Hasta ahora, los demócratas del Senado se han reunido, pero se mantienen herméticos sobre su postura respecto a la posible votación para avanzar con la resolución de financiación aprobada por la Cámara de Representantes esta misma noche.

¿Qué se necesita para que se levante el cierre de Gobierno de EUA?

Los republicanos necesitan que cinco demócratas más voten a favor para que la medida siga adelante y se levante el cierre de Gobierno de Estados Unidos que ya es el más largo de la historia del país de las barras y las estrellas, al cumplirse 40 días.

Las negociaciones en el Senado buscan un avance durante la sesión de hoy, pero aún no se ha aprobado la reanudación de los fondos. Servicios federales como los aeropuertos y las ayudas del SNAP siguen padeciendo las interrupciones hasta que el Congreso llegue a un acuerdo.

Con información de N+

