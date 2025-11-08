Erick Omar: Revelan Nuevo Video de Agresión de Policías a Joven que Salió a Pasear a su Perro

El caso de Erick Omar, el joven que fue detenido mientras paseaba a su perro y días después fue hallado muerto, ha conmocionado a la comunidad. Ahora, se reveló un nuevo video de la agresión por parte de policías de la CDMX.

Los vecinos de la calle Soledad mostraron una grabación que captó el momento exacto en el que el joven de 21 años de edad, es golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Sector Congreso.

En las primeras imágenes que se hicieron virales, se observan dos patrullas estacionadas y a Erick Omar en el suelo, sometido por al menos tres policías, quienes lo golpean y lo arrastran para subirlo a una de las unidades.

El video también muestra cuando su perrito trata de acercarse para ayudarlo, pero es ahuyentado por los oficiales en diversas ocasiones. Los familiares de la víctima, quien era comerciante de waffles y malteadas, recibieron otra grabación con un ángulo distinto del presunto acto de abuso policial.

¿Qué se ve en el nuevo video de Erick Omar?

En el nuevo video de la agresión a Erick Omar desde otro ángulo, muestra cuando el joven es ingresado a una patrulla. Se escucha decir a un policía:

Deja que llegue más banda

Video: Nuevo Video Revela Detención de Erick Omar y Presunta Agresión por Policías en CDMX

Luego se ve la llegada de una nueva patrulla de la que desciende otro policía que se acerca a la patrulla donde estaba Erick Omar. Es entonces cuando se escucha a los uniformados dirigirse a Erick mientras lo cuestionan sobre algo que presuntamente llevaba entre sus pertenencias.

Después, un policía señala hacia el área verde y menciona que Erick habría lanzado algo en esa zona, por lo que ingresa para comenzar a buscar entre el pasto; segundos después otro uniformado replica la acción.

También el nuevo video de la agresión a Erick Omar, muestra a un quinto elemento policiaco en el lugar junto a los policías previamente identificados, quienes sostienen una breve plática antes de regresar a sus respectivas unidades para retirarse de la zona mientras un policía permanece en el área verde buscando algo.

Todavía desconocen motivo de detención

Después de su detención, Erick Omar pasó más de tres días desaparecido, hasta que, el jueves 6 de noviembre, sus familiares fueron informados del hallazgo de un cuerpo sin vida y con señas de violencia en la calle Miguel Negrete, a menos de un kilómetro del lugar donde ocurrió la detención policiaca.

Los familiares reconocieron el cuerpo de Erick y comenzaron con el proceso legal. Fue velado entre los puestos semifijos de La Merced, muy cerca del lugar en el que el joven tenía su puesto de venta de alimentos.

Los tres policías presuntamente involucrados ya fueron vinculados a proceso, además el Director del Sector Congreso, fue cesado del cargo.

Sin embargo, las autoridades no han informado si ya investigan la intervención de más uniformados en el hecho. Además, todavía se desconoce el motivo por el que Erick Omar fue detenido.

Erick Omar deja a dos pequeños en orfandad. Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre trabajador y siempre atento a su familia.

