Los Tanzanios: Detienen a Adriana “N”, Pieza Clave de Grupo Criminal en Iztapalapa, ¿Qué Hacía?

La Fiscalía CDMX dio a conocer los detalles de la aprehensión de Adriana “N”, señalada por ser pieza clave en la organización criminal identificada como “Los Tanzanios”, la cual opera en la zona oriente de la ciudad. Pero, ¿quién es esta mujer?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), una denuncia ciudadana llevó a agentes de la Policía de Investigación (PDI), a realizar un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En el operativo, el cual se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), lograron asegurar más de 280 dosis de posible droga, así como un teléfono celular.

Además, localizaron a Adriana “N”, quien fue identificada como presunta operadora de “Los Tanzanios”, es decir, una pieza clave para el funcionamiento de dicho grupo generador de violencia.

Esta aprehensión se suma a las de otros probables integrantes: Julieta “N” y Juan Manuel “N”, este último señalado como líder de la organización.

Este resultado forma parte de las acciones permanentes que realiza la Fiscalía CDMX para combatir a los grupos generadores de violencia que operan en la ciudad

¿Quiénes son “Los Tanzanios” y cómo operan?

Los tanzanios son un grupo delictivo generador de violencia en la Ciudad de México, el cual opera principalmente las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Según información de las autoridades, este grupo inicialmente se dedicó al robo a transeúnte y asalto a transporte público. No obstante, después incluyeron otro tipo de delitos, tales como:

Extorsión contra comerciantes, rutas de transporte público y empresarios

Venta y distribución de drogas secuestros

Homicidios

Trata de personas en su modalidad de explotación sexual

Debido a que “Los Tanzanios” cuentan con diversas carpetas de investigación, donde se les señala de reclutar a mujeres para después obligarlas a participar en fiestas dentro de hoteles de Iztapalapa, donde las hacían ofrecer servicios sexuales.

“Los Tanzanios” también son investigados por probables nexos con otros grupos delictivos como La Unión Tepito y Los Duques, ya que planean ampliar sus redes de narcomenudeo y extorsiones en la ciudad.

La Fiscalía de CDMX señala que este grupo delictivo está vinculado con robos a casa habitación y robo de vehículos.

