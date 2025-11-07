Mascota de Erick Omar, Joven de 21 Años Hallado Muerto, Intentó Defenderlo de Policías de CDMX

Erick Omar salió a pasear a un perrito, fue detenido por policías de CDMX y luego hallado muerto en la vía pública. Un video reveló cómo la mascota intentó ayudarlo durante las agresiones.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 4 de noviembre, cuando el joven de 21 años de edad caminaba con su mascota en la calle Soledad de la alcaldía Venustiano Carranza.

Noticia relacionada: Caso Erick Omar: Hallan Muerto a Joven tras Ser Detenido Cuando Paseaba a su Mascota en CDMX

Sin embargo, la tranquilidad del paseo cambió radicalmente cuando al menos tres elementos de seguridad pública lo quisieron aprehender.

Perrito quiso defender a Erick Omar

A través de redes sociales, se dio a conocer una grabación en la que se observa a Erick Omar con vida.

Un vecino logró captar el momento exacto en el que Erick es detenido por los policías. En las imágenes se observa cuando el joven está rodeado por los 3 oficiales.

Erick Omar permanece en el suelo y el perrito cerca de él. Uno de los oficiales lo golpea con la rodilla en el abdomen. Mientras la víctima es agredida, el “lomito” color café intenta acercarse para defenderlo.

Video: "Lo Subieron Vivo a la Patrulla": Familia de Erick Omar, Exige Justicia por su Muerte

Sin embargo, un policía se da cuenta de que el animalito trata de acercarse más y comienza a ahuyentarlo. El perro se aleja, pero no demasiado. Por ello, cuando un policía arrastra a Erick Omar para subirlo a la patrulla con placa de identificación MX-428D-4, el perrito corre tras él.

Él salió a pasear al perro, en el video se ve como el perro lo quiere defender, dijo a N+, Itzel Díaz, tía de Erick Omar

¿Por qué detuvieron a Erick Omar?

Luego de la detención, no se supo más de Erick Omar. Su familia realizó un reporte de desaparición y lo buscó en hospitales y ministerios públicos. Les comunicaron que fue hallado muerto en la vía pública; su cuerpo presentaba varios golpes en el abdomen, ceja, nariz y mandíbula.

A la patrulla lo subieron vivo, estaba con vida. A nosotros ayer a las 4 de la tarde nos confirman que él ya está muerto

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que fue detenido. En tanto, del perrito no se sabe nada, ya que quedó abandonado en la zona luego de que los policías se llevaron a Erick Omar.

Historias recomendadas:

EPP