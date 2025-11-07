Caso Erick Omar: Hallan Muerto a Joven tras Ser Detenido Cuando Paseaba a su Mascota en CDMX

Erick Omar, de 21 años, fue hallado muerto luego de haber sido detenido por varios policías de la Ciudad de México. Sus seres queridos exigen justicia, ya que aseguran que el joven fue víctima de presunto abuso policial; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del 4 de noviembre en la calle Soledad de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando la víctima fue vista por última vez paseando a su perrito. Sus seres queridos comenzaron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Durante dos días se presentaron en hospitales y Ministerios Públicos con la finalidad de obtener información; sin embargo, les notificaron que hallaron a Erick Omar en la colonia 10 de Mayo, pero lamentablemente sin vida; su cuerpo presentó múltiples golpes.

Una vez que su familia recibió la noticia de su fallecimiento, decidieron realizar una protesta en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicadas en la avenida Jardín en la alcaldía Azcapotzalco.

Lo subieron a la patrulla vivo y lo entregaron muerto, dijo su tía durante la manifestación

Erick Omar era padre de dos niños, quienes ahora se encuentran en orfandad. Su familia pide que el caso no quede impune.

Video: Momento Exacto de Detención de Erick Omar, Quien Murió en Alcaldía Venustiano Carranza

¿Qué pasó con Erick Omar, joven hallado muerto después de una detención?

A través de redes sociales se dio a conocer una grabación en la que se observa a Erick Omar con vida. Un vecino logró captar el momento exacto en el que Erick es detenido por los elementos de seguridad. En las imágenes se observa cuando el joven está rodeado por al menos 3 de los oficiales.

Erick Omar permanece en el suelo. Uno de los oficiales lo golpea con la rodilla en el abdomen y luego lo arrastra para subirlo a la patrulla con la placa de identificación MX-428D-4.

Indagan a policías presuntamente involucrados

Luego de darse a conocer el caso de Erick Omar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de una denuncia ciudadana por una persona desaparecida, la cual probablemente había sido detenida por policías en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que de inmediato inició las investigaciones.

Se identificó a los policías involucrados en la detención ocurrida el 04 de noviembre en la calle Soledad, donde posteriormente el hombre de 21 años fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales

Por esta razón, los oficiales fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias.

Esta Secretaría colaborará estrechamente para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades

También informó que el director del sector encargado de la supervisión de los elementos será cesado del cargo.

Todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados elementos policiales serán investigados y sancionados, no se permitirá hechos de corrupción o daños a la ciudadanía

