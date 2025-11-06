Detienen a 7 Presuntos Integrantes de La Unión Tepito: en Megaoperativo en CDMX; Así Fue

La detención de 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito, que opera en la Ciudad de México, provocó la movilización de elementos de seguridad; así fue el operativo. De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las acciones fueron posible gracias a la colaboración de diversas fuerzas de seguridad, como de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Los sospechosos, tres hombres y cuatro mujeres, fueron asegurados en inmuebles localizados en distintas alcaldías de la CDMX, tales como:

Venustiano Carranza

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Además, durante el operativo les hallaron más de mil dosis de aparente droga.

¿Cómo detuvieron a presuntos integrantes de La Unión Tepito?

Según las autoridades, los operativos se llevaron a cabo luego de denuncias que hacían referencia al almacenamiento y distribución de posible droga en predios.

El personal de la SSC realizó trabajos de investigación, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento en las zonas

Así que luego de obtener datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles.

Se actuó sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos

Venustiano Carranza

El operativo ocurrió en la calle Imprenta, de la colonia Morelos, Policías aseguraron 287 dosis de posible cocaína, 10 gramos de la misma sustancia y 300 gramos de aparente marihuana a granel, así como dos teléfonos celulares.

Cuauhtémoc

Mientras que en la calle Toltecas, de la misma colonia, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, se llevó a cabo el segundo cateo. Aquí aseguraron 401 dosis de posible cocaína, dos teléfonos móviles y detuvieron a dos mujeres de 65 y 37 años de edad, así como a un hombre de 38 años de edad.

Iztacalco

De manera simultánea en la calle Sur 12, de la colonia Agrícola Oriental, los oficiales aseguraron 306 dosis de posible cocaína y 120 bolsitas con probable marihuana, además de un teléfono celular y detuvieron a un sujeto de 28 años y una mujer de 29 años de edad.

Gustavo A. Madero

En esta alcaldía, el operativo se registró en la calle Bizet, de la colonia Vallejo. Donde detuvieron a un hombre de 65 años y a una mujer de 41 años de edad, además aseguraron aproximadamente un kilogramo de posible cocaína.

Los inmuebles fueron asegurados y sellados, asimismo, se encuentran bajo resguardo policial

Todas las personas detenidas presuntamente están vinculadas con La Unión Tepito, grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro y norte, dedicado al narcomenudeo, extorsión, secuestro, homicidios entre otros delitos.

