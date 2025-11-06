Hallan con Vida a Alejandro Correa Gómez, Exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

El exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida luego de estar varios días desaparecido en Michoacán; así lo encontraron.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo del exfuncionario, quien fue reportado como desaparecido desde el 2 de noviembre pasado.

Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el hallazgo de Correa, por lo que se espera que pronto den a conocer dónde y cómo lo ubicaron, asimismo, si hay personas detenidas por este caso.

¿Qué pasó con el exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez?

El exfuncionario fue reportado como desaparecido desde la madrugada del domingo 2 de noviembre, cuando únicamente encontraron sus pertenencias y su auto en un hotel donde se hospedaba en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo.

Se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito, decía la ficha de búsqueda

Alejandro Correa gobernó Zinapécuaro de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024.

