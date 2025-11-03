Alejandro Correa, Exalcalde de Zinapécuaro: Encuentran su Vehículo y Pertenencias en Hotel 

Después de que la madrugada del 2 de noviembre 2025, Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro desapareciera, la Fiscalía de Michoacán informó que investiga el caso.

Según la Fiscalía, fue el 2 de noviembre, cuando familiares del exfuncionario presentaron la denuncia correspondiente, luego de que perdieron contacto con él durante las primeras horas de ese día, cuando se encontraba en la localidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

Destacó que de acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo y las pertenencias de Correa Gómez fueron localizadas en el hotel donde se hospedaba.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, inició de inmediato los trabajos de investigación, que incluyen entrevistas, inspecciones y operativos coordinados de búsqueda en la zona donde se tuvo su último registro.

La Fiscalía del estado indicó que mantiene activas todas las líneas de investigación y sigue con los trabajos para lograr la localización del exalcalde.

¿Quién es Alejandro Correa?

La Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro.

Es militante de Morena.

Fue presidente municipal de Zinapécuaro durante los periodos 2018-2021 y 2021-2024.

Es licenciado en Administración y cuenta con una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.



