Presidente Peruano Ordena Salida Inmediata de Karla Ornelas, Encargada de la Embajada de México

El gobierno peruano anunció el 3 de noviembre de 2025 la ruptura de relaciones diplomáticas con México, ordenando la salida inmediata de Karla Ornelas, encargada de la embajada mexicana en Lima. La decisión fue motivada por el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez en la residencia de la embajada mexicana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, informó durante una rueda de prensa que Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra actualmente en la embajada mexicana recibiendo asilo político. El funcionario expresó sorpresa y pesar ante esta situación.

El gobierno peruano calificó el asilo como un acto inamistoso y acusó a Chávez de ser presunta coautora del golpe de Estado que habría intentado consumar el expresidente Castillo. Perú considera que México está protegiendo a una persona involucrada en acciones contra el orden constitucional peruano.

De Zela señaló que tanto el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como el anterior de Andrés Manuel López Obrador habrían intervenido en reiteradas ocasiones en los asuntos internos de Perú. Estas presuntas intromisiones fueron citadas como factor determinante para la ruptura de relaciones.

El presidente José Jeri ratificó la decisión mediante un anuncio en redes sociales durante la tarde del domingo, indicando que el canciller había notificado formalmente a la encargada de la embajada mexicana. Ornelas recibió un plazo perentorio para abandonar territorio peruano, aunque no se especificó la duración exacta del mismo.

