¿Quién es “El Custodio” y Cuál Fue su Última Publicación Antes del Multihomicidio en Acolman?

Roberto Carlos, YouTuber conocido como “El Custodio”, es buscado por las autoridades del Estado de México debido a que es sospechoso por el homicidio de tres de sus vecinos en el municipio de Acolman, Edomex. Pero, ¿Quién es este sujeto?

La noche del 3 de noviembre las detonaciones de arma de fuego y gritos alertaron a los habitantes del Fraccionamiento Valle Real. En la calle habían quedado los cuerpos de Karla, Daniel y Omar, tres vecinos del lugar.

Aunque llamaron a los servicios de emergencia para tratar de salvarles la vida, nada pudieron hacer. El presunto atacante es también habitante de la zona. Esa noche, Roberto Carlos peleó con Daniel por estacionar su combi y pasarse del lugar que le correspondía, según las primeras investigaciones.

No obstante, el pleito no quedó en solo un reclamo vecinal, “El Custodio”, sacó una pistola y presuntamente le disparó a Karla y Daniel. La pareja regresaba del trabajo con la cena para sus cuatro hijos.

Otra víctima se sumaba a la tragedia: Omar.

El joven de 21 años de edad, padre de dos bebés de 2 años y otra de 9 meses de edad, trabajaba como taquero y escuchó que una mujer pedía ayuda. Omar nunca dudaba en brindar una mano a quien más lo necesitara y esa noche no fue la excepción.

Por lo tanto, tomó uno de sus utensilios de su negocio y acudió al rescate de la mujer, al llegar, observó a dos personas en el suelo lesionadas.Quiso ver cómo se encontraban, pero también fue atacado a balazos presuntamente por “El Custodio”.

¿Quién es “El Custodio” y a qué se dedicaba?

Roberto Carlos, “El Custodio”, se adjudicó el ataque armado en sus redes sociales. Luego de que presuntamente cometió el multihomicidio, obligó a un vecino a grabarlo para dar un mensaje: Sin embargo, su versión dista de lo que posiblemente ocurrió esa noche, que fue un tema vecinal por estacionamiento, y acusó a las víctimas de invasores.

Tuve que defenderme, ya que estas personas son invasoras de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa

El hombre indicó que “desde hace años” lo tenían “en esa situación”. Asimismo, Roberto Carlos “N” refirió que estas acciones fueron la única vía que tenía para defender su patrimonio.

Lo lamento, pero es así esto es lo que pasa por gente invasora. Lástima para mi familia. Discúlpenme. Tenía que hacerlo. Estas gentes no se van a detener. Era la única forma

¿Cuál fue su última publicación como YouTuber?

“El Custodio” es creador de contenido, aunque compartía sus videos y posteos en varias redes sociales, YouTube era el canal en el que daba a conocer sus opiniones sobre seguridad privada y pública.

El hombre inició su cuenta en 2014 y hasta la fecha tiene alrededor de más de 4 mil suscriptores. Señala que tiene 25 años de experiencia en el “gremio de la seguridad en México”.

Conocerás la verdad en México de las empresas de seguridad privada y todo lo relacionado a este y muchos temas más que no quieren que sepas, dice en su descripción

Los videos de "El Custodio" estaban enfocados en el análisis de casos de violencia, en los que él da su punto de vista como supuesto especialista en seguridad, por ejemplo, como el ataque en el CCH Sur de la UNAM, donde un alumno perdió la vida.

Pero también daba supuestos consejos para conseguir prestamos o créditos. En el caso de Facebook, sus publicaciones eran menos serias, pues en esta red social publicaba frases y memes. De hecho, el 3 de noviembre la última publicación de "El Custodio" en la plataforma antes mencionada, fue un meme en el que hace referencia a ser un "justiciero".

Nadie sabe mi identidad secreta. Soy guardia de seguridad, pero también el caballero de la noche

Otra publicación que llama la atención es una en la que invita a sus seguidores a atacar a "delincuentes" y "no dudar ni por un segundo del arte de la guerra.

Dijo un guerrero: Que llore la madre del delincuente antes que la mía

