Doña Carlota: ¿Qué Hizo y Por Qué le Negaron Prisión Domiciliaria en Chalco? 5 Claves del Caso

Doña Carlota, la mujer de la tercera edad que agredió a balazos a presuntos invasores de su vivienda en el municipio de Chalco, Edomex, de nueva cuenta está en el ojo del huracán, pero está vez, porque le negaron la prisión preventiva. ¿Qué pasará con la adulta mayor?

Si bien los casos por despojo en el Estado de México cada vez son más comunes, uno de ellos acaparó la atención mediática por la manera en la que una mujer trató de defender su patrimonio por mano propia, lo que derivó en el homicidio de dos personas.

Noticia relacionada: "El Custodio": 5 Claves sobre Ataque Armado de Creador de Contenido a Vecinos en Acolman, Edomex

¿Cuáles son las 5 claves del caso Doña Carlota?

La mujer de 74 años de edad, ahora busca que la justicia le otorgue la posibilidad de llevar su proceso legal desde su vivienda. Pero, ¿cómo ocurrió la agresión?

1.- El ataque

El 1° de abril, a través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que Carlota "N" junto con otros familiares, llegaron a una casa ubicada en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe en el municipio de Chalco.

En las imágenes se observa cuando ella y sus hijos descienden de un auto y comienzan a discutir contra dos sujetos, quienes presuntamente vivían de manera ilegal en el domicilio. Luego de intercambiar algunas palabras, la adulta mayor sacó de entre su ropa una pistola y abrió fuego contra uno de los hombres.

En el lugar murieron Esaú, de 51 años de edad, y Justin, de 19 años, mientras que un adolescente de 14 años resultó lesionado.

2.- ¿De qué la acusan?

La también conocida “abuelita Carlota” y sus dos hijos, Mariana y Eduardo “N”, fueron vinculados a proceso por los siguientes delitos:

Homicidio calificado (por la muerte de Esaú y de Justin)

(por la muerte de Esaú y de Justin) Homicidio calificado en grado de tentativa (contra el adolescente de 14 años)

3.- ¿Qué le pasa a Doña Carlota?

Arturo Santana, uno de los hijos de doña Carlota indicó que su madre quiere pasar el proceso legal en su casa, ya que no se siente bien.

Debido a que la adulta mayor tiene diabetes y su salud se ha ido deteriorando en los siete meses en los que ha estado recluida.

La salud de mi mamá se está deteriorando

4.- ¿Por qué le negaron la prisión domiciliaria?

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de 6 horas para solicitar el cambio de medidas cautelares; sin embargo, una jueza desestimó la petición para obtener la prisión domiciliaria.

En ese sentido, refirió que su enfermedad, diabetes tipo 2, no es suficiente para que le permitan salir del penal.

Hoy es una batalla que se pierde lamentablemente para mi madre. Y del riesgo de fuga, si mi mamá se hubiera querido ir, tuvo 24 horas para evadirse de la acción de la justicia y no fue así

5.- ¿Qué pasará con ella?

Durante la audiencia se realizó una protesta en favor de Doña Carlota, quien deberá seguir presa en el penal de Chalco.

La defensa de la adulta mayor señaló que seguirá insistiendo por todos los medios legales para obtener su libertad.

Historias recomendadas:

EPP