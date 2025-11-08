Muere Turista Canadiense al Fallarle Paracaídas Durante sus Vacaciones en Morelos

Una mujer canadiense murió al caer de su paracaídas, el cual, presuntamente tuvo una falla en Tequesquitengo, Morelos; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba disfrutando de su viaje al poblado turístico, también conocido como el “Mar de Morelos”.

Los testigos relataron a medios locales que la turista estaba con su familia cuando se animó a realizar la actividad aérea, debido a que es uno de los principales atractivos en la zona de la laguna.

Estar en lo más alto de “Teques” y conseguir la mejor vista del poblado, son uno de los motivos por los que los visitantes deciden viajar a Jojutla. Sin embargo, el fin de semana que sería maravilloso para la mujer y su familia, terminó en tragedia.

¿Cómo ocurrió la falla al paracaídas que provocó la muerte de turista?

Luego del reporte de una mujer lesionada, los servicios de emergencia acudieron de inmediato a la zona del accidente. Los paramédicos ofrecieron los primeros auxilios, no obstante, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital.

En el Hospital General de Jojutla fue atendida la turista canadiense, pero a pesar de los esfuerzos médicos, lamentablemente confirmaron su deceso.

La Fiscalía Regional comenzó con las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar las responsabilidades correspondientes. Los testigos indicaron que el incidente sucedió al momento del descenso del paracaídas.

Debido a que presuntamente le falló algo al artefacto, lo que derivó en la pérdida de control del mismo y finalmente, la turista canadiense cayó directamente hacía el suelo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y cómo será el proceso para entregar su cuerpo a sus seres queridos.

