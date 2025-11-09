Suspensión de Clases SEP: Estos Estados Ya Confirmaron Cierre de Escuelas Mañana 10 de Noviembre

Ante el pronóstico de bajas temperaturas en México, la SEP ha confirmado la suspensión de clases en algunos estados para mañana lunes 10 de noviembre 2025, pero ¿cuáles son? ¿Dónde cerrarán las escuelas? En N+ te damos a conocer la información puntual.

Pero antes, te recordamos que se han anunciado heladas y posible caída de nieve a causa del frente frío 13.

Video: Frente Frío 13 Provoca Bajas Temperaturas y Alertas por Vientos en Varias Regiones de México

¿En qué estados suspenden las clases mañana?

Hasta el momento, los estados de Puebla e Hidalgo confirmaron la suspensión de clases para mañana 10 de noviembre 2025.

En el caso de Puebla, la Secretaría de Educación Pública informó el cierre de 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis.

Señaló que el servicio se reactivará el martes 11 de noviembre; mientras que, con la finalidad de salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

Asimismo, el martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, las clases serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo determinó la suspensión de clases en al menos 34 municipios de la entidad, en previsión por las fuertes lluvias, vientos y posibles heladas.

Las localidades sin clases son:

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huehuetla

Huejutla

Jacala

Jaltocán

Juárez Hidalgo

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tenango de Doria

Tepehuacán de Guerrero

Tianguistengo

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

Historias recomendadas:

Operación Paricutín: Reforzarán Seguridad de Michoacán con 10 mil 506 Elementos del Ejército

Pensión IMSS Ley del 73: ¿Habrá Aumento a Pensionados en 2026? Te Decimos lo que se Sabe



DMZ