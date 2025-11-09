SEP 2025: ¿Cómo y Cuándo Descargar las Boletas de Calificaciones?

Antes de la llegada de las vacaciones de Navidad, toca hacer frente a las evaluaciones en las escuelas de educación básica en el ciclo escolar 2025-2026. Si no sabes cómo consultarlas, aquí te contamos cómo y cuándo descargar la boleta de calificaciones de la SEP.

Pero antes, te recordamos que en notas previas te informamos si la entrega de boletas coincide con el puente de noviembre 2025 y cuándo comienzan los días de descanso de invierno.

Video: Inicia Ciclo Escolar 2025-2026: ¿Cuánto Dura y Cuáles son los Periodos de Vacaciones?

¿Cuándo salen las calificaciones de SEP en noviembre 2025?

Las calificaciones del primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2025-2026 se publicarán la tercera semana del mes. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la comunicación de los resultados se efectuará entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la autoridad educativa. Para conocer las calificaciones, puedes hacerlo mediante dos vías: presencial y en línea.

La primera es la más conocida, pues es dada a conocer con boletas físicas a través de juntas o al acercarte al equipo docente o a la Dirección Escolar. Para la segunda opción, aquí te damos a conocer los detalles.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones SEP?

Para consultar las evaluaciones de la SEP en línea, debes ingresar al sitio web del Sistema de Gestión Educativa (SIGED). Ahí, debes ingresar los siguientes datos para descargar la boleta:

Ingresar la CURP del alumno y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. (Si no conoces la CCT, puedes preguntar directamente en la escuela).

Seleccionar la opción para descargar el archivo en formato PDF.

La SEP informó que las boletas y certificados oficiales cuentan con medidas de seguridad que garantizan su validez y autenticidad, entre las que se incluyen un código QR, así como un sello digital que cumple con las especificaciones técnicas y normativas establecidas por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR).

Video: Consulta Boletas de Calificaciones de Alumnos de SEP en Internet

