¿Año nuevo con vacaciones nuevas? La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló las fechas oficiales de vacaciones de Semana Santa para el ciclo escolar 2025-2026.

Según el calendario que hizo público la dependencia federal, los alumnos de educación básica, de nivel preescolar, primaria y secundaria, podrán disfrutar de días de descanso que irán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Estas fechas coinciden con la Semana Santa, ya que en 2026 se realizará del 2 al 5 de abril; las familias tendrán la posibilidad de aprovechar esos días para realizarse diversas actividades o disfrutar del descanso.

¿Cuándo se regresa de vacaciones de Semana Santa 2026?

En el periodo de vacaciones de Semana Santa, se tiene contemplado que las clases se reanuden el lunes 13 de abril de 2026, acercándose en esos días al fin del ciclo escolar.

¿Cuándo son las vacaciones más próximas?

Sí, seguro pensarás que apenas estamos en noviembre y lo que interesa son las vacaciones más próximas y, en 2025, empiezan en semana navideña, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para estudiantes de primaria y secundaria.

Antes de las vacaciones, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un mega puente en noviembre 2025 debido al registro de calificaciones y el día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana, y en una nota te decimos cuántos días faltan para este fin de semana largo.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario escolar que aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP, las vacaciones de invierno inician el lunes 22 de diciembre de 2025, es decir, solo tres días antes de Navidad.

De esta manera, el último día de clases previo a las vacaciones es el viernes 19 de diciembre de 2025, fecha para la que aún faltan seis semanas, por lo que es un buen momento para que los padres de familia vayan planeando cómo disfrutarán este descanso.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2025-2026?

El regreso a clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2026; sin embargo, desde días antes los docentes y directores deberán volver a los planteles para realizar el Taller Intensivo.

