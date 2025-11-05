Efraín Juárez en la Mira del Celtic de Escocia: ¿Los Pumas se Quedarán Sin Entrenador?

Los Pumas caminan sobre la cuerda floja. Además de que están en riesgo de perderse el Play-In y por consecuencia la Liguilla del futbol mexicano, también podrían quedarse sin entrenador. Esto es lo que sabemos sobre la probable salida de Efraín Juárez del equipo.

En fechas recientes se han acrecentado los rumores sobre el posible adiós de Juárez, sobre todo a raíz de su errático comportamiento frente a los seguidores de Pumas y sus constantes expulsiones en el banquillo de los auriazules.

A ello hay que sumarle que este miércoles 5 de noviembre llegaron noticias desde el Viejo Continente, concretamente desde Escocia, en el sentido de que el nombre de Efraín Juárez está en la mesa de la directiva del Celtic. El estratega mexicano es uno de los candidatos a dirigir al equipo, luego de la salida de Brendan Rogers.

La información fue publicada por el diario escocés SunSport, que señaló que Juárez es uno de los candidatos a ocupar el puesto de director técnico, además de Kieran McKenna, del Ipswich Town inglés, Kjetil Knutsen, del Bodo Glimt noruego, y Wilfried Nancy, del Columbus Crew estadounidense. También se mencionó a Robbie Keane, jugador histórico del club.

¿Efrain Juárez dirigirá al Celtic de Escocia? Ya fue auxillar técnico, antes

Efraín Juárez ya ha manifestado que le gustaría sentarse en el banquillo del Celtic, equipo en el que jugó y también fue auxiliar técnico: “Para mí será un sueño. Y yo soy un soñador”, dijo mucho antes de llegar a Pumas, como cita el SunSport.

De acuerdo con el medio referido, la directiva del Celtic ya ha empezado a entrevistar a los candidatos y analiza si se llama a Efraín Juárez, luego de que apareciera en la lista de nombres idóneos que les fueron sugeridos.

La ventaja que tiene el timonel mexicano es que conoce las entrañas de la institución, ya que vistió la camiseta durante dos años, entre el 2010 y 2012, luego de salir de Pumas. Más adelante, del 2014 al 2016, fue parte del equipo técnico que encabezaba el timonel noruego Ronny Deila.

