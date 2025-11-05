Con la necesidad de sumar tres unidades, el Barcelona visitó al club Brujas en Bélgica en la Jornada 4 de la Champions League 2025. Y es que el club blaugrana anda a media tabla de la clasificación y no podía darse el lujo de perder más puntos. Esos son los detalles del encuentro.

El panorama se complicó para el Barcelona muy pronto, porque el Brujas salió conectado a la cancha y con hambre de triunfo. Además estaban ante su gente, lo que era un aliciente más.

Al minuto 6 llegó el 1-0 a favor de los locales, cuando Nicolo Tresoldi mandó guardar la bola a las redes custodiadas por el arquero Tomasz Szczesny.

Barcelona reaccionó muy pronto, a los 8 minutos de juego, cuando su goleador Ferran Torres puso el 1-1 en la pizarra. Pintaba emocionante el arranque del partido.

Pero el Brujas andaba con todo y consiguió el 2-1 al minuto 17, por conducto del extremo uruguayo Carlos Borges.

Luego de media hora de juego, el Barcelona tenía mayor tiempo la pelota y llegaba con insistencia hasta el área de los locales. Y aunque inquietaba a la zaga, no lograba crear jugadas que inquietaran al portero Nordin Jackers.

Así se fueron escurriendo los minutos y el primer tiempo acabó sin más anotaciones, aunque con un 80 % de posesión de pelota para el conjunto blaugrana.

Con información de N+

RGC