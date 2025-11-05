Inicio Deportes Brujas vs Barcelona: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025?

Brujas vs Barcelona: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025?

El Barcelona visitó al Brujas de Bélgica, en duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League 2025. Estos son los detalles

El Barcelona batalló mucho en casa del Brujas, aunque era favorito para llevarse el triunfo.

Con la necesidad de sumar tres unidades, el Barcelona visitó al club Brujas en Bélgica en la Jornada 4 de la Champions League 2025. Y es que el club blaugrana anda a media tabla de la clasificación y no podía darse el lujo de perder más puntos. Esos son los detalles del encuentro.

El panorama se complicó para el Barcelona muy pronto, porque el Brujas salió conectado a la cancha y con hambre de triunfo. Además estaban ante su gente, lo que era un aliciente más.

Al minuto 6 llegó el 1-0 a favor de los locales, cuando Nicolo Tresoldi mandó guardar la bola a las redes custodiadas por el arquero Tomasz Szczesny.

Barcelona reaccionó muy pronto, a los 8 minutos de juego, cuando su goleador Ferran Torres puso el 1-1 en la pizarra. Pintaba emocionante el arranque del partido.

Pero el Brujas andaba con todo y consiguió el 2-1 al minuto 17, por conducto del extremo uruguayo Carlos Borges.

Luego de media hora de juego, el Barcelona tenía mayor tiempo la pelota y llegaba con insistencia hasta el área de los locales. Y aunque inquietaba a la zaga, no lograba crear jugadas que inquietaran al portero Nordin Jackers.

Así se fueron escurriendo los minutos y el primer tiempo acabó sin más anotaciones, aunque con un 80 % de posesión de pelota para el conjunto blaugrana.

