Megapuente Durante Noviembre en Escuelas de Educación Básica en Sonora; ¿Qué Días No Hay Clases?

Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, este mes de noviembre hay dos fines de semana largos.

El primero porque el día viernes, 14 de noviembre, hay registro de calificación, según el calendario de las propias autoridades educativas, y el día lunes, 17 de noviembre tampoco hay clases, en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que es el día 20 pero se recorrerá.

El segundo fin de semana largo es porque el viernes, 28 de noviembre es día de Consejo Técnico en las escuelas de educación básica.

Reconocen a oficiales que contuvieron una fuga de gas en estancia infantil de Hermosillo

Agradecidos padres de familia y pequeños del Centro de Educación Inicial Junior hicieron un sentido homenaje al oficial de la Policía Municipal, César Sainz Luna, y su compañera Danitzia Yamilet Solano Yocupicio, quienes contuvieron una fuga de gas en los alrededores que pudiera ocasionar un incidente mayor.

Alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles, 5 de noviembre, les llegó el reporte sobre una fuga de gas en una guardería, por lo que de inmediato acudieron a calles Punta Chueca e Ignacio Soto, de la colonia El Sahuaro, donde al llegar percibieron que el olor a gas provenía de una casa deshabitada.

Valeria López López, maestra encargada del Centro de Educación Inicial Junior, indicó que fue un acto heroico, por lo que maestras, padres de familia y niños agradecieron el hecho colocando una placa en la pared y dándole un reconocimiento al oficial.

Yo nunca había visto de primera mano lo que es un acto heroico de un policía, lo he visto en las noticias, lo he visto en videos, pero nunca me había tocado presenciarlo, que nos pasara a nosotros.

Conmovido, el agente municipal detalló que es parte de su trabajo y lo realizan sin esperar un reconocimiento, pero es gratificante recibirlo.

con información de Fernanda Romero.

ABM