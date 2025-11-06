Rescatan a Adulta Mayor que Sufrió Lesión y Estaba Encerrada en su Domicilio en Hermosillo

Una mujer identificada como Beatriz, de alrededor de 80 años de edad, fue rescatada por elementos de Bomberos de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja, luego de que sufrió una lesión y quedó encerrada sola en casa.

Alrededor de la 10:20 de la mañana del jueves se recibió el reporte al número de emergencias 9-1-1, que en el domicilio de Vía Láctea y Arturo S. Haro, de la colonia Puesta del Sol, una mujer adulta mayor al parecer había caído de su propia altura, por lo que no podía levantarse, quedando atrapada en su domicilio.

Tuvieron que subir al techo para poder rescatar a la adulta mayor

Los primeros en llegar fueron elementos del Departamento de Bomberos, quienes intentaron forzar la entrada por la puerta principal, pero al ser de fierro, tuvieron que subir al techo con ayuda de una escalera para acceder al traspatio y forzar la entrada posterior.

Una vez adentro brindaron los primeros auxilios y pidieron apoyo de para médicos de la Cruz Roja, quienes continuaron con la atención prehospitalaria y la trasladaron consciente a recibir atención médica.

