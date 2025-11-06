Sujeto que Presuntamente Iba a un "Tiradero" fue Asesinado a Balazos en Hermosillo

Un ataque armado, ocurrido la madrugada del miércoles, dejó un saldo de un hombre sin vida tras ser atacado a balazos en la colonia San Luis, al oriente de Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró poco antes de la 01:00 de la mañana en el Callejón San Ángel, entre las calles Parral y Mineral, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, las autoridades localizaron a la víctima, identificada como Víctor Hugo “N”, de 32 años, tendida sobre la vía pública con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Presuntamente el hombre iba a un "tiradero"

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado señala que testigos indicaron que el hombre había salido momentos antes de su domicilio, rumbo a un sitio cercano conocido como “tiradero”, cuando fue sorprendido por los disparos.

En el lugar se localizaron al menos diez casquillos percutidos de calibres .9 y .40 milímetros, además de dos balas deformadas.

Personal de Servicios Periciales hicieron el procesamiento de la zona, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, para el inicio de las investigaciones y esclarecer los hechos.

