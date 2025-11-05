Detienen a 2 Estudiantes de Conalep por Posesión de Droga en Hermosillo

Dos estudiantes del Conalep plantel III, ubicado en el Parque Industrial al suroriente de Hermosillo, fueron detenidos por la Policía Municipal luego de que fueron sorprendidos por autoridades escolares con narcóticos al interior de la institución.

Los hechos fueron reportados a las 11:15 de la mañana del martes en la preparatoria ubicada en carretera Sahuaripa y calle De la Plata, a dónde acudieron los oficiales municipales tras el reporte.

Los menores traían escondida la droga dentro de una pluma y en un calcetin

En el sitio se entrevistaron con el director del plantel, quien indicó que a dos alumnos de 14 y 15 años de edad, les habían detectado hierba verde y seca con las características físicas de la mariguana dentro de una pluma y en uno de los calcetines de los jóvenes.

Los agentes aseguraron la droga y detuvieron a los adolescentes para presentarlos ante el Ministerio Público especializado en justicia para menores por el delito de daños contra la salud y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR