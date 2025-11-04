Detienen a Hombre Presunto Responsable del Feminicidio de su Expareja en Etchojoa, Sonora

Guadalupe, una joven madre de 27 años, fue encontrada sin vida la mañana del lunes, 3 de noviembre, a la orilla del Río Mayo, en la zona conocida como La Loma, Campo 9, perteneciente a la Comisaría de San Pedro Nuevo, en el municipio de Etchojoa.

De acuerdo con vecinos del sector, alrededor de las 5:00 de la mañana se escuchó una riña entre una pareja, y poco después autoridades municipales localizaron el cuerpo de la mujer con visibles signos de violencia. La víctima fue identificada por un familiar; era madre de tres hijos, entre ellos una bebé de apenas ocho meses.

Feminicidio causó conmoción en la comunidad de Bacobampo; Familiares exigen justicia

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que ya se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable responsabilidad en el crimen. Se trata de su expareja sentimental, quien fue detenido y presentado ante el juez para la audiencia inicial.

El hecho ha causado gran conmoción en Bacobampo y comunidades cercanas, donde familiares, amigos y vecinos de Guadalupe exigen justicia y mayor protección para las mujeres víctimas de violencia en la región.

