Calendario de Pagos Pensión Bienestar Sonora: ¿Cuándo Depositan en Noviembre 2025?

A partir de este lunes, 03 de noviembre y hasta el jueves 27, se estarán depositando los recursos de todos los programas sociales del Bienestar, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

La delegación de la Secretaría del Bienestar en el estado, detalló que se realizará en orden alfabético, según el primer apellido, comenzando con la letra “A” el lunes 3, el martes la “B”, entre miércoles y jueves la letra “C” y el viernes serán la “D”, “E” y “F”.

¿Cuáles son los programas a los que se les depositarán?

Los programas que se entregarán son los siguientes:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Personas con discapacidad

Niñas y niños, hijos de madres trabajadoras

Mujeres Bienestar, pero solo a las beneficiarias de 63 y 64 años, al resto sigue el proceso de entrega de tarjetas.

En total son 6 mil 200 pesos para los adultos mayores, 3 mil 200 para las personas con discapacidad, 3 mil para las Mujeres Bienestar y mil 650 para las madres trabajadoras.

con información de Gerardo Moreno.

ABM