Vinculan a Proceso a Presunto Participante de Secuestro Exprés en el Centro de Hermosillo

Por su presunta participación en el secuestro exprés agravado y el robo de 200 mil pesos a un grupo de personas en un despacho jurídico del centro de Hermosillo, Guillermo “N” fue vinculado a proceso tras una investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos se registraron la mañana del 31 de octubre, cuando el imputado y dos cómplices armados, de quienes ya se tienen datos para su captura, ingresaron al inmueble simulando ser clientes en busca de asesoría legal. Una vez dentro, amenazaron con armas de fuego a las víctimas, las retuvieron en contra de su voluntad y golpearon a una de ellas, mientras exigían dinero en efectivo.

Los agresores sustrajeron alrededor de 200 mil pesos

De acuerdo con la carpeta de investigación, los tres sujetos sustrajeron alrededor de 200 mil pesos del lugar y obligaron a una de las personas a trasladarse a una sucursal bancaria cercana para retirar más dinero bajo amenazas de muerte.

Mientras esto ocurría, Guillermo “N” se quedó vigilando a las otras dos personas dentro del despacho; sin embargo, al verse descubierto, intentó escapar llevándose por la fuerza a una de las víctimas hasta su domicilio, ubicado en la colonia Invasión Tres Reynas, donde fue detenido en flagrancia por elementos policiales tras el llamado de auxilio de la persona afectada. En su poder se le aseguraron 7 mil 110 pesos en efectivo.

El juez de control determinó vincularlo a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

