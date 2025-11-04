Agresiones Armadas Dejan a 4 Hombres Asesinados a Balazos en Menos de 2 Horas en Hermosillo

Una madrugada violenta se vivió en distintos puntos de Hermosillo, al norponiente, poniente y sur de la ciudad, en donde tres agresiones armadas dejaron un saldo de cuatro hombres ejecutados en un lapso de una hora y cuarenta minutos.

El primero de los ataques se registró en la colonia Mirasoles, donde dos hombres fueron asesinados por un comando armado que irrumpió en un domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 horas, y las víctimas fueron identificadas como Adrián “N”, de 40 años, quien quedó sin vida en la vía pública, y Carlos Abraham, alias “El Chino”, de 30 años, localizado dentro de la vivienda.

Cuatro individuos armados llegaron a bordo de un vehículo sedán al domicilio señalado, donde privaron de la libertad a “El Chino”, a quien obligaron a realizar una llamada a otro hombre para que acudiera al sitio. Momentos después arribó Adrián “N”, quien fue atacado a balazos afuera de la vivienda, posteriormente los agresores metieron a la casa a “El Chino” para ejecutarlo en el interior.

En la escena se aseguraron once casquillos percutidos calibre 9 milímetros, dos balas deformes y una motocicleta. Además, una camioneta de un vecino del lugar resultó con daños por un impacto que quebró el cristal trasero.

Cuando caminaba en la colonia Los Alcatraces fue asesinado a balazos

A las 3:40 horas de la madrugada, en la colonia Los Alcatraces al sur de Hermosillo, fue asesinado Agustín “N”, de 38 años. La víctima presentaba heridas de bala en tórax y abdomen.

El hombre caminaba por la calle Del Corral cuando fue interceptado por un agresor que le disparó y huyó a pie rumbo al monte ubicado al sur del asentamiento. El cuerpo de Agustín quedó tendido en la vía pública, luego de dejar un rastro de sangre por la calle y en un vehículo donde se recargó mientras intentaba ponerse a salvo, lo que generó momentos de miedo entre los vecinos que escucharon la agresión.

Le hablaron por la ventana y le dispararon

Veinte minutos después, alrededor de las 4:00 horas, se reportó una tercera agresión en la colonia Jorge Valdez Muñoz, donde fue ejecutado con un disparo en la cabeza, Federico “N”, de 41 años.

La víctima se encontraba en su domicilio, sobre las calles Caborca y Nogales Poniente, cuando escuchó que tocaban la ventana. Al salir a atender, fue atacado de manera directa, quedando sin vida en la entrada de su casa.

Elementos de distintas corporaciones policiales acudieron a los lugares de los hechos, donde realizaron operativos de búsqueda, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación a estos violentos hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

