Cancelan Festival del Globo y Feria del Libro por Incendio en Comercio de Hermosillo

El Festival del Globo que estaba programado a celebrarse los días 7, 8 y 9 de noviembre quedó oficialmente cancelado por el trágico accidente donde se incendió una tienda comercial en el centro de Hermosillo.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Hermosillo compartió un comunicado dando la noticia de la cancelación como muestra de solidaridad con las familias afectadas.

“Nos unimos al sentimiento de suelo que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

De la misma manera señalaron que brindarán apoyo psicológico y emocional a quienes lo requieran.

“El Gobierno Municipal, a través de DIF Hermosillo, continuará brindando acompañamiento a las víctimas, así como apoyo psicológico y emocional a quienes lo requieran”.

Cancelan la Feria del Libro 2025 en Hermosillo

La edición de este 2025 de la Feria del Libro en Sonora, fue suspendida como un acto de respeto a las personas que lamentablemente fallecieron el 1 de noviembre pasado, en el incendio de la tienda en el centro de Hermosillo, y en solidaridad a las personas lesionadas y familias afectadas.

Lo anterior lo confirmó la Secretaría de Educación y Cultura, así como el Instituto Sonorense de Cultura, dependencias que organizan cada año estas actividades literarias.

La Feria del Libro Sonora estaba programada del 8 al 15 de noviembre, en la plaza Bicentenario de Hermosillo.

