Agresión Armada Contra Elementos de Marina en la Carretera Estatal a Puerto Libertad
N+
Durante la mañana de este 4 de noviembre se registró un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).
Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:42 horas, a la altura del kilómetro 154 de la carretera estatal, conocida como Calle 36 Norte, cuando un Chevrolet Silverado modelo 2021 que circulaba por la terracería adyacente se incorporó repentinamente al camino principal y desde su interior se realizaron detonaciones de arma de fuego contra las fuerzas de seguridad.
Los agentes repelieron la agresión armada perpetrada por tres sujetos de los cuales se logró la detención de dos y la neutralización de uno.
Los detenidos fueron identificados como Julio César “N”, de 24 años, originario de Nogales, Sonora, y Juan Daniel “N”, de 27 años, originario de Tecámac, Estado de México.
La persona abatida no ha sido identificado, como señas particulares presenta tatuajes visibles en ambos brazos.
Aseguran armas y vehículo durante enfrentamiento en la Carretera Estatal a Puerto Libertad
- Tres fusiles de asalto,
- Dos AR-15 calibre 5.56x45
- AK-47 calibre 7.62x39
- Pistola Glock calibre 9 milímetros
- Tres chalecos balísticos porta placas
- Diversos cargadores
- Vehículo Chevrolet Silverado, con reporte de robo del 11 de febrero de 2025 en Tempe, Arizona.
De manera preliminar, los detenidos manifestaron haber trabajado durante dos meses para un grupo delictivo en la zona y quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
con información de N+
ABM