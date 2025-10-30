Un Muerto y Un Herido Tras Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Marina en Culiacán

Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dejó como saldo un hombre sin vida y uno más lesionado la mañana de este jueves 30 de octubre, en el fraccionamiento Villas del Manantial, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la calle Manantial de la Ciénega, entre Ramón López Velarde y Tenochtitlán, cuando un grupo armado presuntamente se topó con marinos que patrullaban la zona, iniciándose un intercambio de disparos.

Un muerto y un herido durante el tiroteo

El presunto agresor fallecido, quien aún no ha sido identificado, habría intentado refugiarse en una vivienda, pero fue abatido en medio de la calle.

Otro hombre, identificado como José Raúl, de 24 años, resultó herido al intentar huir a bordo de un vehículo color cemento, el cual quedó abandonado con múltiples impactos de bala.

En el lugar también fue asegurado un vehículo blanco con impactos de arma de fuego, donde presuntamente viajaba la persona que perdió la vida durante el enfrentamiento.

Hombres escapan entre las viviendas y techos de la zona

Según información que trascendió, varios hombres lograron escapar entre las viviendas y techos del sector, por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores del fraccionamiento, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Culiacán.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los responsables, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Semar realizaron el levantamiento de evidencias y el aseguramiento de los vehículos involucrados.

