Pronostican Temperaturas de Hasta 0ºC para Sonora durante el Mes de Noviembre 2025

Las temperaturas mínimas en Sonora ya se están estabilizando con amaneceres fríos en las zonas del norte y la sierra del estado, con valores muy cercanos a los 0ºC y conforme lleguen frentes fríos, bajarán aún más, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe del departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua explicó que el pronóstico para esta semana son valores muy estables y normales para noviembre, ya que al menos hasta el viernes, 7 de noviembre, no hay ningún fenómeno climatológico que afecte a Sonora.

Las mínimas, la más baja se la volvió a llevar Yécora con tres grados, ya estamos viendo que se han mantenido valores cercanos a los cero grados, sobre todo en las zonas más altas del estado, hay varios lugares que han registrado los cinco grados o alrededor de los cinco grados.

Los valores máximos se mantendrán desde los 35º a los 40ºC para el sur, centro y norponiente, y las mínimas de 0º a 10ºC para el norte y oriente de Sonora.

Podría llegar frente frío número 13 a Sonora este fin de semana

Sin embargo, para la tarde-noche del viernes, 7 de noviembre y principalmente para el sábado, 8 de noviembre llegará a Sonora el posible frente frío número 13.

Para el sábado, o el viernes por la tarde noche, podría entrar un frente frío al estado de Sonora, o afectar de forma indirecta, de cualquier forma, lo que puede producir este frente, entre o no entre al estado, o si pasa cerca, puede generar vientos y un descenso de temperaturas, si entra de forma directa va a ser un descenso más marcado de temperaturas

De llegar el frente frío a Sonora podría provocar temperaturas bajo cero, sin embargo, gilberto Lagarda dijo, hay que esperar a ver cómo transita el estado de California, Estados Unidos.

con información de Gerardo Moreno.

