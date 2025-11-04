Suspenden ExpoFest Cajeme 2025 tras Explosión en Tienda de Hermosillo donde Murieron 23 Personas

La Expo Fest Cajeme, fue suspendida en las fechas que se había previsto su inicio, esto tras la explosión de una tienda en Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida, y 15 más resultaron lesionadas.

Debido al incendio y explosión de la tienda en el centro de Hermosillo, la Expo Fest Cajeme 2025, se llevará a cabo del 7 al 14 de noviembre, como acto de luto a las víctimas, informó el gobierno de la ciudad.

En un comunicado, el H. Ayuntamiento de Cajeme, añadió que en los próximos días se dará a conocer los ajustes del elemento que resulte de la reprogramación.

Cancelan Feria del Libro 2025 en Sonora

La Feria del Libro en Sonora, fue suspendida en su edición 25, esto como acto de respeto a las personas que perdieron la vida, personas lesionadas y familias afectadas, el pasado 1 de noviembre, durante la explosión de una tienda ubicada en el centro de Hermosillo.

Autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, fueron quienes confirmaron dicha suspensión, así como el Instituto Sonorense de Cultura, ya que son las dependencias que organizan año con año estas actividades literarias.

La Feria del Libro Sonora estaba programada del 8 al 15 de noviembre, en la Plaza Bicentenario de Hermosillo.

con información de Fernanda Romero.

ABM