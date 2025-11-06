Luego de Días, Rescatan a Pescadores en el Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado
Dos pescadores fueron rescatados luego de permanecer dos días en altamar en el Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Luego de permanecer dos días en altamar, dos pescadores del Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, fueron localizados con vida y puestos a salvo, tras perder contacto mientras realizaban labores de pesca en la embarcación “Tornillalito I”.
De acuerdo con la Capitanía de Puerto, la panga, debidamente matriculada había zarpado la mañana del lunes 3 de noviembre alrededor de las 8:30 horas con destino a la zona de pesca, tripulada por una persona conocida con el apodo de “El Zurdo”, de 58 años, y Gerardo “N”, de 30 años de edad.
La última comunicación con ellos se registró la noche del mismo día, cuando se encontraban a unos 49 kilómetros al sur del puerto, sin que se tuviera noticia de su paradero posterior, lo que generó preocupación entre sus compañeros.
Un tripulante llegó a tierra a bordo de otra lancha para pedir ayuda
Horas más tarde, uno de los tripulantes logró arribar a tierra a bordo de otra lancha que pasaba por donde habían quedado varados, lo acercó a la orilla para pedir ayuda y proporcionó las coordenadas exactas donde se encontraba su embarcación y su compañero, lo que permitió organizar una operación de rescate.
Personal de la Capitanía de Puerto acudió al rescate y realizaron el remolque de la embarcación, además de que confirmó que ambos pescadores regresaron a salvo al Golfo de Santa Clara y ya se encuentran en sus hogares, luego de permanecer dos días a la deriva.
Reportero: Roberto Bahena N+
