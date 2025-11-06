Localizan Osamenta Envuelta en Plástico Negro en Predio Abandonado, al Norte de Hermosillo

Una osamenta humana fue localizada la tarde del martes en un predio abandonado de la colonia Carmen Serdán, al norte de Hermosillo, durante una diligencia de cateo realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con la información oficial, la acción judicial se efectuó el 5 de noviembre de 2025, a partir de las 16:05 horas, como parte de las investigaciones derivadas de un caso de privación ilegal de la libertad.

El cateo se llevó a cabo en un terreno ubicado sobre las calles Granados, entre Olivares y López del Castillo, el cual se encuentra en estado de abandono desde hace varios años y suele ser utilizado como refugio por personas en situación de calle.

En la diligencia participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sonora.

La osamenta estaba envuelta en plástico y cubierta con tierra

Durante los trabajos de excavación en distintos puntos del predio, el hallazgo se produjo en la parte poniente del acceso principal, a unos cinco metros de la entrada, donde se encontró la osamenta envuelta casi en su totalidad en plástico negro y cubierta con tierra y basura.

Los restos fueron levantados por personal pericial y trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía, donde se realizarán los análisis de antropología forense y genética para determinar sexo, edad y posible identidad de la persona.

Cabe señalar que este mismo predio había sido reportado de manera anónima a colectivos de búsqueda como un posible punto de inhumación clandestina de personas desaparecidas.

