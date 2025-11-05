Presunta Fuga de Gas en Estancia Infantil Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Hermosillo

Una posible fuga de gas en una estancia infantil ubicada en las calles Punta Chueca e Ignacio Soto, en la colonia El Sahuaro, generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo la mañana de este miércoles, 5 de noviembre.

Noticia Relacionada: Trasladan a EUA a Joven Lesionada en Incendio de Tienda Comercial en Hermosillo

El reporte se recibió alrededor de las 10:10 horas, luego de que el personal de la guardería, donde se encontraban 10 niños y sus maestras, detectó un fuerte olor a gas y dio aviso inmediato al número de emergencias.

No fue necesario evacuar el inmueble: Bomberos de Hermosillo

Al llegar al sitio, un agente municipal localizó el origen del problema en el tanque de gas de una vivienda contigua a la parte trasera de la estancia, por lo que procedió a cerrar la válvula principal mientras los bomberos realizaban la revisión correspondiente.

Tras la inspección, se confirmó que no existía riesgo para las personas en el lugar, por lo que no fue necesario evacuar el inmueble.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM