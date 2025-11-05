Aseguran 60 kg de Metanfetamina en Puesto de Revisión Militar en San Luis Río Colorado en Sonora
En San Luis Río Colorado, personal de Defensa aseguró 60 kilogramos de metanfetamina en el puesto de revisión militar "Estación Doctor", que iba oculto en un camión entre varios productos.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron un cargamento de 60 kilogramos de metanfetamina, que eran transportados ocultos entre mercancía diversa en un tractocamión que circulaba por territorio sonorense.
El hallazgo ocurrió el 4 de noviembre, en el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, en San Luis Río Colorado, donde los soldados detectaron irregularidades durante la revisión de un camión, color rojo, que declaró transportar especias, quesos, refacciones, ropa usada y suplementos alimenticios.
La droga iba oculta dentro de botes etiquetados como suplementos en polvo
Durante la inspección, los militares localizaron 21 botes negros con etiquetas de suplementos en polvo, dentro de los cuales se ocultaban bolsas con aproximadamente un kilo de metanfetamina cada una, sumando un total de 60 kilogramos de la sustancia.
El conductor del vehículo, identificado como José “N”, de 53 años y originario de Caborca, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El tractocamión provenía de Hermosillo y tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California.
con información de Roberto Bahena.
