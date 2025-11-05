Inicio Sonora Marcha en Hermosillo: Ciudadanos Exigen Justicia por las Víctimas de Incendio en Tienda

Marcha en Hermosillo: Ciudadanos Exigen Justicia por las Víctimas de Incendio en Tienda

Hoy en punto de las 5:00 pm, ciudadanos de Hermosillo se unieron para exigir justicia por las 23 víctimas que perdieron la vida en el incendio de una tienda de conveniencia en Hermosillo.

Realizan Marcha por Incendio en Tienda en Hermosillo

Este 5 de noviembre de 2025 en punto de las 5:00 pm, ciudadanos de Hermosillo convocados por el Movimiento 5 de Junio de la Guardería ABC se dieron cita en la Plaza Emiliana de Zubeldia para exigir justicia por los 15 heridos y las 23 personas que perdieron la vida en el incendio de una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora el pasado 1 de noviembre de 2025. 

El contingente se reunió en las escalinatas de la Universidad de Sonora y se dirigió al Congreso del Estado y posteriormente al Palacio de Gobierno del Estado de Sonora con pancartas con diversas consignas donde exigen que no vuelva a ocurrir una tragedia similar. 

