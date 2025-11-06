Inicio Sonora Estudiantes Realizan Marcha en Honor a Víctimas del Incendio en Waldo´s en Hermosillo, Sonora

Estudiantes Realizan Marcha en Honor a Víctimas del Incendio en Waldo´s en Hermosillo, Sonora

Hoy en punto de las cuatro de la tarde, estudiantes y ciudadanos en general se dieron cita para marchar por las víctimas de la explosión en la tienda Waldo´s en Hermosillo, Sonora.

Información en desarrollo...

