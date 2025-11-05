Estudiantes Convocan a Marcha Pacífica por las Víctimas de Incendio en Tienda de Hermosillo

La Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses, Aedeus, convocó a la comunidad a una marcha en honor a la memoria de quienes perdieron la vida durante la explosión e incendio de la tienda del Centro de Hermosillo, el 1 de noviembre pasado.

En un comunicado, los integrantes informaron que el acto busca rendir homenaje a las víctimas, acompañar a las familias y expresar unidad como sonorenses ante la tragedia.

La marcha partirá a las 4:00 pm del jueves, 6 de noviembre de 2025, desde las escalinatas de la Universidad de Sonora, y concluirá en el comercio donde se registró el lamentable hecho, ubicado en Doctor Noriega y Matamoros.

Noticia relacionada: Alumnos de la Unison Organizan Colecta para Familias Afectadas por Explosión en Hermosillo

Es por eso que exhortaron a las autoridades de la casa de estudios en todo el estado, brindar las facilidades necesarias para que sus estudiantes puedan asistir.

Lo anterior, con el objetivo de que su participación no afecte la asistencia de las y los jóvenes en sus clases o situación académica; resaltaron que la marcha será de manera pacífica y con respeto, donde la sociedad civil también podrá sumarse.

Estudiantes de Unison realizan colectas para familias afectadas por incendio en Hermosillo

En la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses solicitan el apoyo de la comunidad para una colecta destinada a las familias afectadas por el incendio del pasado 1 de noviembre en una tienda del centro de Hermosillo.

Los jóvenes invitan a donar productos en especie, de manera económica, o sumarse a otras actividades.

Historias recomendadas:

Información de Fernanda Romero N+ Sonora

KRRC