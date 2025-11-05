"Yo No Sé Si Ella Tuvo Miedo": Madre de Joven que Murió en Explosión en Tienda de Hermosillo

Durante la marcha por las víctimas de la explosión ocurrida en una tienda de Hermosillo, ciudadanos recorrieron las calles hacia Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, el miércoles 5 de noviembre, en donde exigieron justicia por las 23 personas que perdieron la vida y las 15 más que resultaron lesionadas, Rosalinda Ríos, madre de Jesús Ana María Cortez Ríos, joven que trabajaba en dicha tienda, narró cómo ha sido sobrellevar la pérdida de su hija.

Rosalinda, pide que no vuelva a repetirse una tragedia así, y que no quede impune este suceso, tal como la Guardería ABC, pide para que ninguna madre tenga que sufrir el perder un hijo, tal como se lo arrebataron a ella.

Murieron encerrados en una jaula, asfixiados, quemados, porque no hubo una puerta por donde escapar, mi hija ahí murió, yo no sé si tuvo miedo, pero a mí me está matando la angustia.

La madre de Jesús Ana María, contó cómo su hija tenía sueños de tener su propia casa, junto a su novio, con quien mantenía una relación ya de 9 años.

Un novio no tiene porque enterrar a su novia

Jesús Ana María, tenía 25 años de edad al momento de la tragedia, su madre, describe a su hija como una persona que era buena, noble y muy responsable, ya que ese día su familia le pidió que se quedara con ellos y ella se negó.

Solo fue a morir a ese lugar

Rosalinda mencionó que tomará las medidas legales correspondientes tras la muerte de su hija.

¿Qué se sabe de las víctimas que murieron en la tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora?

La Fiscalía de Sonora informó que el día de ayer fueron identificadas las 23 víctimas que murieron al interior de una tienda en al centro de Hermosillo, Sonora.

El saldo total fue de dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.

Tres de las personas que perdieron la vida eran estudiantes universitarios por lo que la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses, ADEUS, convocó a la comunidad a una marcha en honor a quienes perdieron la vida durante la explosión e incendio de la tienda del Centro de Hermosillo, el 1 de noviembre pasado.

La marcha será en punto de las 4 de la tarde del jueves, 6 de noviembre, desde las escalinatas de la Universidad de Sonora, y finalizará en la tienda donde ocurrió el siniestro.

