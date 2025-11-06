Inicio Sonora Muere Don Marco, Víctima de Incendio en Waldo´s de Hermosillo; Suman 24 Personas Fallecidas

Muere Don Marco, Víctima de Incendio en Waldo´s de Hermosillo; Suman 24 Personas Fallecidas

|

N+

-

A través de redes sociales el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comunicó el fallecimiento de Don Marco, víctima del incendio en Waldo´s en Hermosillo.

Muere Don Marco, Víctima de Incendio en Waldo´s en Hermosillo

Muere Don Marco, Víctima de Incendio en Waldo´s. Foto: N+

COMPARTE:

Durante la tarde de hoy, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó el sensible fallecimiento de Don Marco, víctima del incendio en Waldo´s en Hermosillo.

La noticia la informó mediante las redes sociales oficiales donde lamentó la perdida derivada de las quemaduras sufridas en el siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre del 2025 en la colonia Centro al interior de la tienda ubicada en la calle Matamoros y Dr. Noriega. 

Con la perdida de Don Marco suman 24 víctimas sin vida tras la explosión. 

Noticia relacionada: Estudiantes Convocan a Marcha Pacífica por las Víctimas de Incendio en Tienda de Hermosillo

 

 

Noticias recomendadas: 

Información en desarrollo...

KRRC

SociedadIncendios
Inicio Sonora Muere don marco victima de incendio en waldos en hermosillo