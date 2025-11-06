Muere Don Marco, Víctima de Incendio en Waldo´s de Hermosillo; Suman 24 Personas Fallecidas
A través de redes sociales el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comunicó el fallecimiento de Don Marco, víctima del incendio en Waldo´s en Hermosillo.
Durante la tarde de hoy, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó el sensible fallecimiento de Don Marco, víctima del incendio en Waldo´s en Hermosillo.
La noticia la informó mediante las redes sociales oficiales donde lamentó la perdida derivada de las quemaduras sufridas en el siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre del 2025 en la colonia Centro al interior de la tienda ubicada en la calle Matamoros y Dr. Noriega.
Con la perdida de Don Marco suman 24 víctimas sin vida tras la explosión.
Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo.— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 6, 2025
A sus familiares y…
