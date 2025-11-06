¿Quién Era Don Marco Segundo? Murió Hoy tras la Explosión en Waldo´s en Hermosillo, Sonora

Don Marco, trabajaba como paquetero en la tienda Waldo´s y resultó lesionado durante el incendió del pasado 1 de noviembre al interior de la tienda, y aunque logró sobrevivir estuvo en estado crítico de salud durante 5 días debido a las graves quemaduras que sufrió en el 90% de su cuerpo hasta el día de hoy que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo informó su muerte.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo.



El pasado lunes por la mañana, el gobernador Alfonso Durazo Montaño visitó personalmente a la familia de Don Marco Segundo en el hospital, donde reiteró el respaldo del Gobierno para cubrir los gastos médicos y ofrecer cualquier traslado o apoyo necesario.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos descartaron por ahora la posibilidad de trasladarlo a un hospital en el extranjero, como se había considerado en un primer momento.

Familiares de Don Marco dieron testimonio tras explosión en Hermosillo

Su hija, Dulce Segundo, comunicó ante las cámaras de N+ que en días anteriores los médicos del hospital privado donde se encontraba lo habían mantenido entubado y que además de las quemaduras en casi todo su cuerpo presentaba lesiones internas que habían comprometido sus pulmones y riñones.

Dulce contó que el sábado se enteró del accidente mientras laboraba en una gasolinera cercana y corrió al lugar sin imaginar que su padre estaba entre los heridos.

Le tocó a mi papá, yo corrí, inmediatamente corrí, pero no me daban información, ni bomberos ni paramédicos ni nada, pues entiendo andaban haciendo su trabajo, pero pues también uno se anda volviendo loco y ya un compañero de una funeraria me dijo que estaban mandando gente para acá, para la clínica.

Se sabe que la esposa de Don Marco también trabajaba en la tienda Waldo´s, auque por fortuna ella no acudió a trabajar al lugar el día de la tragedia.

