Inspeccionan y Clausuran Tiendas de Importación en Mexicali tras Tragedia en Sonora

Luego del incendio ocurrido en una tienda de importación en Hermosillo, Sonora, donde 23 personas perdieron la vida, autoridades de Mexicali realizaron inspecciones similares en establecimientos de la misma cadena comercial para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad.

Las revisiones fueron encabezadas por Protección Civil Municipal, Bomberos de Mexicali y Protección Civil Estatal, en seguimiento a las acciones preventivas implementadas tras la tragedia.

Realizan inspecciones en tiendas de importación

De las 16 tiendas inspeccionadas dos fueron clausuradas por no contar con las regulaciones adecuadas. El resto continúa bajo revisión esta semana.

Uno de los puntos más preocupantes detectados fue la presencia de reiletes metálicos en las entradas principales, estructuras que impiden la salida rápida de personas en caso de emergencia. Estos dispositivos están prohibidos desde hace tiempo por representar un riesgo durante evacuaciones, según confirmaron los propios inspectores del cuerpo de bomberos.

Además, se revisaron las salidas de emergencia, los extintores, y los programas de capacitación del personal, elementos que deben mantenerse actualizados conforme a los reglamentos de seguridad vigentes.

El tema laboral también genera inquietud, pues ante eventuales clausuras se busca evitar afectaciones o abusos contra empleados, por lo que se prevé que la Secretaría del Trabajo participe para garantizar los derechos de los trabajadores durante las inspecciones.

Las autoridades locales aseguraron que continuarán los operativos de revisión en las próximas semanas para garantizar que todas las tiendas de este tipo cumplan con las normas de seguridad y se prevengan tragedias como la ocurrida en Hermosillo.

Información David Mena

APG