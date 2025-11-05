Detienen a Presuntos Responsables del Asesinato del Policía Jorge Robledo en Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó avances en la investigación por el asesinato del agente municipal Jorge Robledo Hernández, ocurrido el pasado 1 de octubre en el fraccionamiento Paseos del Vergel, al sur de Tijuana. De acuerdo con la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, el policía fue atacado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo, frente a su domicilio, cuando hombres armados ingresaron a la privada y abrieron fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Nota relacionada: Asesinan a Balazos a Policía Municipal en Tijuana Afuera de su Casa; Esto se Sabe



Tras el homicidio, la Fiscalía realizó operativos, cateos y el análisis de grabaciones de video, lo que permitió solicitar y ejecutar la orden de aprehensión contra los presuntos responsables, identificados como Gonzalo “N” y Jorge “N”, quienes ya se encuentran detenidos.



Según las investigaciones, el ataque habría sido un acto de venganza, luego de que el agente participara en la detención de un hombre vinculado a actividades criminales. Su hermano habría ordenado el homicidio. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, destacó que el oficial contaba con una trayectoria limpia y que el caso se resolvió gracias al seguimiento puntual de las pruebas recabadas.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas:

Información Emilia Silva

APG