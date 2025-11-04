Intentó Robar una Camioneta y Apuñaló a Un Policía al Intentar Huir; Terminó Detenido

Un hombre fue detenido en Ensenada, Baja California, luego de intentar robar un vehículo y agredir con un arma blanca a un agente de la Policía Municipal, la madrugada del lunes 3 de noviembre, en la colonia Benito Juárez. El sospechoso, identificado como Martín Antonio "N", de 31 años, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, intento de robo de vehículo y daños en propiedad ajena.

Nota relacionada: Hombre Lesiona con Arma Blanca a su Hermano en el Cuello tras Discusión en Tijuana

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el incidente ocurrió alrededor de las 02:17 horas, cuando los oficiales recibieron un reporte del C5 sobre un presunto robo en proceso de una camioneta color blanco, en las calles Juan Osuna y Filarmónicos.

El hombre hirió a un Policía en el abdomen con una daga

Al llegar al sitio, los agentes localizaron al presunto responsable dentro del vehículo señalado. Al percatarse de la presencia policial, el hombre descendió e intentó escapar a pie, ignorando las órdenes de los oficiales. Durante la persecución, sacó un arma blanca e hirió a uno de los agentes en el abdomen, continuando su intento de huida de forma violenta.

Ante la agresión y el riesgo para su integridad, uno de los policías hizo uso de su arma de cargo, conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, logrando neutralizar al agresor con un disparo en la pierna izquierda.

Tras ser controlado, el individuo fue asegurado y trasladado a un hospital bajo custodia policial. Posteriormente, quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones. En el lugar fue asegurada un arma blanca tipo daga y un manojo de llaves, presuntamente relacionadas con el intento de robo.

El oficial lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica y se reporta fuera de peligro.

Nota relacionada: Menor de 13 Años Dispara y Mata a Hombre en Albergue de la Zona Norte de Tijuana

El área del incidente fue acordonada y puesta bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizará las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre el ataque y el intento de robo.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP