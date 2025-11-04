Activan Pesquisa para Localizar a Alejandro Pérez de 13 Años Desaparecido en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) activó una pesquisa para dar con el paradero de Alejandro Figueroa Pérez de 13 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Alejandro Figueroa Pérez, fue visto por última vez al salir de un domicilio ubicado en la calle E, de la colonia Adolfo Ruiz Cortinez, en Ensenada y se desconoce su paradero desde entonces.

Señas particulares

El menor mide 1.56 metros, pesa 48 kilogramos, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro y ojos de color negro. Como seña particular tiene un lunar en la mejilla izquierda.

El día que fue visto por última vez vestía un pantalón de mezclilla azul marino, playera blanca con rayas azules y tenis negros.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía y piden que cualquier información que ayude a localizarlo sea reportada al teléfono (664) 152-25-00 Ext. 2560 y 2561 o a los números 911 o 089.

