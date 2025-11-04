Detienen a Hombre por Destrozar Tienda con Un Hacha en Ensenada; Esto Pasó

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Ensenada, Baja California, tras ser sorprendido con un hacha en el interior de una tienda de conveniencia, donde además causó daños a la propiedad. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 3 de noviembre, en la colonia Popular 1989, y derivaron en la detención de José Manuel "N", de 24 años de edad, por los probables delitos de portación de arma prohibida y daños a propiedad ajena.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 04:22 horas, agentes de la Estación de Policía Norte realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando fueron alertados por el C5 sobre la presencia de una persona agresiva en la calle Bahía Sur y Calafia. El reporte ciudadano indicaba que el individuo se encontraba dentro de un establecimiento causando destrozos.

El hombre llevaba consigo un hacha

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien señaló al presunto responsable dentro de la tienda. El sujeto portaba lo que parecía ser un hacha y había dañado los cristales del comercio, generando riesgo para las personas en el lugar.

Ante la situación, los elementos solicitaron refuerzos y emitieron órdenes verbales para que el individuo soltara el arma. Tras unos momentos, el hombre acató las instrucciones y arrojó el hacha al suelo, la cual tenía mango de madera color café y una hoja metálica de aproximadamente 15 centímetros de largo.

Una vez controlada la situación, los agentes colocaron los candados de manos al sujeto. El detenido fue identificado como José Manuel "N", quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la DSPM ubicadas en calle Novena y Espinoza.

Finalmente, el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargará de la integración de la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica del detenido y los daños ocasionados en la tienda de conveniencia.

Información de Patricia Lafarga

