Localizan a Menor de 11 Años con Autismo que se Había Extraviado en Ensenada

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) localizaron y pusieron bajo resguardo a un menor de 11 años con diagnóstico de autismo, quien se había extraviado tras salir de una iglesia en la colonia Villas del Rey II en el municipio de Ensenada.

Te podría interesar: Dos Personas Resultaron Lesionadas tras Fuerte Choque en la Carretera a La Bufadora

Localizan a menor extraviado

De acuerdo con el reporte emitido a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, poco antes de las 19:00 horas, en la intersección de las calles Zeus y Pelayo, cuando el menor salió corriendo con rumbo desconocido hacia la zona del cerro.

De inmediato, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda por los alrededores, con apoyo de vecinos y familiares, logrando ubicar al niño identificado como Ramón, de 11 años, en la calle Huerta y avenida Reforma, en la colonia Vista Hermosa.

El menor fue resguardado por los elementos y posteriormente entregado a su madre, concluyendo con éxito la búsqueda que mantuvo en tensión a familiares y autoridades durante varias horas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y solicitar apoyo inmediato al número 9-1-1 en casos de extravío, especialmente cuando se trate de menores de edad o personas con alguna condición que los haga vulnerables.

Desapariciones en Baja California Solo el 10 Por Ciento son Relacionadas con Delito

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG