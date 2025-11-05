Rescatan a Hombre en Tijuana que Intentó Cruzar Nadando el Muro Fronterizo

Un hombre fue rescatado con vida por elementos del equipo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, luego de quedar atrapado en el muro fronterizo de Playas de Tijuana durante la noche del martes 4 de noviembre. De acuerdo con el reporte oficial, el individuo habría intentado cruzar nadando hacia los Estados Unidos, pero quedó sujeto a los tubos metálicos de la valla sin poder liberarse.

Nota relacionada: Rescatan a Tres Personas en Mar de Playas de Tijuana; Uno Perdió la Vida

El incidente ocurrió a unos 70 metros de la orilla, en una zona de alto riesgo debido a las corrientes y la estructura del muro que se interna en el mar. Testigos alertaron a las autoridades sobre la presencia del hombre en peligro, lo que permitió la rápida movilización de los rescatistas municipales, quienes acudieron al lugar con equipo especializado para realizar las maniobras.

Los elementos del equipo de rescate acuático lograron llegar hasta el punto donde se encontraba el individuo, quien presentaba signos de agotamiento y dificultades para mantenerse a flote. Con apoyo de embarcaciones y cuerdas, fue retirado del agua después de varios minutos de labores coordinadas.

El hombre recibió atención médica tras ser rescatado

Una vez fuera del mar, el hombre recibió atención médica inmediata por parte de los paramédicos presentes en el sitio, ya que mostraba síntomas de ahogamiento. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica y recuperación.

Nota relacionada: Rescatan a Turista Extranjero en Mar de Ensenada; Nadaba en Zona Rocosa y de Alto Oleaje

Las autoridades confirmaron que, tras su ingreso al centro de salud, el individuo fue reportado en buen estado de salud, sin lesiones graves que pusieran en riesgo su vida. El operativo se dio por concluido una vez que el personal de rescate verificó la estabilidad del paciente.

El rescate, realizado durante la noche, requirió la intervención coordinada de diversas unidades de emergencia, debido a la ubicación y las condiciones del mar en la zona del muro fronterizo. La intervención permitió evitar una posible tragedia en un área donde se han registrado incidentes similares.

Historias recomendadas:

Información de Omar Marmolejo

RCP