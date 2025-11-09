Frente Frío 13 y Aire Ártico Impactará Estos Estados con -10 Grados ¿Traerán Nevadas en México?

Si creías que las tiendas departamentales eran las únicas que en noviembre ya estaban en modo decembrino no es así, autoridades advierten de heladas extremas en México en las próximas horas, causadas por el Frente Frío 13 y el aire ártico, en N+ te decimos cuáles son los estados donde impactará y si debido a que se pronostican temperaturas de –10 grados hay la posibilidad de nevadas en el país.

Se espera un marcado descenso de la #Temperatura en entidades del norte, noreste, oriente y centro de #México. Asimismo, se prevé ambiente de muy #Frío a gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.#CondicionesMeteorológicasAdversas🧐 pic.twitter.com/j7LITDoLek — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, para el lunes 10 de noviembre de 2025, el Frente Frío número 13 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional; además, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en los siguientes estados:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Además, se esperan lluvias muy fuertes en zonas de:

Hidalgo

Puebla

Se prevén lluvias fuertes en las siguientes entidades:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Península de Yucatán

¿En qué otras zonas llovería en las próximas horas?

Autoridades pronostican intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro; así como lluvias aisladas en el centro del país.

¿Por qué se se esperan lluvias y heladas en México el 10 de noviembre de 2025?

Debido al frente frío 13 y a una masa de aire ártica, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, traerían descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, previéndose ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en estados del norte y centro del país.

Pronostica evento de “Norte” con rachas fuertes de viento

Se pronostica evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de:

Tamaulipas

Veracruz

Se espera que se extiendan hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche; así como vientos fuertes a muy fuertes en estados del norte y centro de México.

¿Dónde se espera que caiga nieve en México en próximas horas?

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que durante la madrugada del lunes 10 de noviembre de 2025, se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Ademas, ante el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe se esperan chubascos en Guerrero, lluvias aisladas en Guanajuato y Michoacán. En el resto del territorio nacional predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

¿Cuál es el clima para la CDMX y Edomex en próximas horas?

Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas altas del Estado de México y Ciudad de México.

