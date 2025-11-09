Suspenden Clases Este Lunes en Más de 14 Mil Escuelas de Puebla por Frente Frío No. 13

Debido a las inclemencias del tiempo pronosticadas para las próximas horas en el centro del país, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) determinó la suspensión de clases para este lunes 10 de noviembre de 2025 en las escuelas.

El Gobierno de Puebla, informó que un descenso marcado en la temperatura a causa de la entrada del Frente Frío No. 13 a partir de este domingo, es motivo para que las clases se lleven a cabo a distancia en la mayoría de las instituciones educativas de la entidad.

Pronóstico de Heladas en 32 Municipios de Puebla

Por entrada de Frente Frío númer 13 la SEP en Puebla suspende clases presenciales

Mañana lunes 10 de noviembre, un total de 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de la Sierra Norte, Nororiental, valles de Serdán y Atlixco, así como en la mixteca y Puebla capital, no tendrán clases presenciales con la finalidad de salvaguardar la salud de los estudiantes.

Debido a las bajas temperaturas que se registran por la llegada del Frente Frío número 13, y la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se determinó suspender las actividades escolares presenciales este lunes.

Por lo anterior, un millón 864 mil 393 niños y adolescentes, tendrán clases a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

¿Cuándo se reanudan las clases en Puebla? Este lunes todas las actividades escolares serán a distancia

La SEP en Puebla informó que los planteles educativos de las sierras Norte y Nororiental reanudarán sus labores el miércoles 12 de noviembre, mientras que el resto de escuelas en la entidad regresan el martes 11 de noviembre.

Se recomienda permanecer atentos a cualquier aviso sobre las actividades académicas, y mantenerse informados sobre los cambios del clima.

